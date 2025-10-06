В Киеве 'герой парковки' оставил машину на детской площадке вплотную к качелям. Фото

В Подольском районе Киева заметили очередного "героя парковки". Водитель легковушки Hyundai оставил свою машину на детской площадке вплотную к качелям.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Происшествие произошло на проспекте Свободы.

Что известно

"Нормальная такая парковка на детской площадке. Hyundai. Киев", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что водитель оставил свою машину непосредственно на детской площадке вплотную к качелям. Стоит добавить: за такую "парковку" предусмотрена административная ответственность.

Герои парковки

Напомним, в Оболонском районе Киева возле одного из супермаркетов заметили очередного "героя парковки". Водитель BMW оставил свою машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева заметили очередного "героя парковки", которого оперативно настигла карма. Водитель BMW оставил свою машину прямо на газоне, вплотную к детской площадке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!