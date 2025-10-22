В Киеве часть жилых домов осталась без воды: что известно

В Киеве в среду, 22 октября, из-за ночных обстрелов часть жилых домов временно осталась без горячей воды. Проблемы наблюдаются почти во всех районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты работают над восстановлением водоснабжения.

Что известно

"В связи с вражескими атаками на объекты критической инфраструктуры Киева частично нарушен технологический процесс работы оборудования", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что нарушение работы оборудования повлияло на поставку горячей воды для части домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах.

Отмечается, что специалисты "Киевтеплоэнерго" вместе с городскими службами уже работают над восстановлением.

Что предшествовало

в ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 22 октября, страна-агрессор РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждены дома, среди погибших – дети.

