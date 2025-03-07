В Киеве 6 марта зафиксировали сразу три температурных рекорда: что известно

В Киеве в четверг, 6 марта, климатологи зафиксировали сразу три температурных рекорда. В частности, максимально воздух после полудня прогрелся до +19,2°С, побив предыдущий показатель 1995 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Такая погода соответствует концу апреля.

"По данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", 6 марта в столице было зафиксировано три рекорда температуры воздуха", – рассказали климатологи.

Отмечается, что в четверг минимальная температура воздуха не опустилась ниже 7,9°С, что на 2,2°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2020 года. Максимально воздух после полудня прогрелся до +19,2°С, что на 1,8°С выше, чем в 1995 году.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 11,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1995 года на 2,5°С, а климатическую норму – на 11,3°С. По многолетним показателям такая температура воздуха отвечает 24 апреля.

Напомним, февраль 2025 года стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8-е место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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