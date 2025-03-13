В Киеве 12 марта зафиксировали сразу два температурных рекорда: что известно

В Киеве в среду, 12 марта, климатологи зафиксировали сразу два погодных рекорда. В частности, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Последнюю неделю погода все больше соответствует концу апреля.

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что, по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, 12 марта в столице было зафиксировано два рекорда температуры воздуха", – говорится в сообщении.

По информации климатологов, минимальная температура воздуха в этот день не опустилась ниже 7,4°С, что на 1,8°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2015 года.

Среднесуточная температура воздуха 12 марта оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 10,5°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2020 года на 1,3°С, а климатическую норму – на 8,2°С.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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