В Киев утром возникло несколько больших пробок: где затруднено движение авто. Фото

В Киеве в среду, 20 сентября, утром возникло несколько больших пробок. В частности, движение сильно затруднено на нескольких мостах города в сторону правого берега столицы.

Об этом сообщили в социальных сетях. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Так, из-за пробок на мосту городов Патона в направлении правого берега затруднено движение транспорта на проспекте Соборности. Также есть находятся в центре столицы, Окружной дороге, а также на проспекте Владимира Ивасюка из-за ремонтных работ.

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Кроме того, по информации Kyiv City Express, проблемы с движением также есть на мостах Метро и Северном, из-за чего медленно двигаются машины на проспектах Броварском и Романа Шухевича соответственно.

Напомним, в селе Новые Петровцы Киевской области произошла авария с участием двух легковушек и грузовика. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке Киевской области автомобиль BMW сбил 16-летнего парня. В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу.

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