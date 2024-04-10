В "Киев Цифровой" начался опрос по МАФам и зарядным станциям для электроавто: что предлагается

В приложении "Киев Цифровой" стартовали новые опросы по обустройству городского пространства. Первый – по МАФам, их виду и расположению, а второй – по упорядочению размещения зарядных станций для электромобилей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель мэра столицы Петр Оленич. Выразить свое мнение можно до 18 апреля.

"Продолжаем развивать инструменты электронной демократии. В "Киев Цифровой" сегодня стартовали новые опросы по обустройству городского пространства. Относительно МАФов, их вида и расположения и упорядочения размещения зарядных станций для электромобилей", – сообщил Оленич.

Так, пользователям приложения предлагают выразить свое мнение относительно дальнейшей судьбы киосков в столице. В частности, нужно ли убрать все МАФы в городе, или привести их количество и виды в порядок.

"Благодаря опросам мы понимаем настроения горожан, их мнение, что их беспокоит, какие вопросы нуждаются в первоочередном внимании. Что касается опроса о зарядных станциях для авто, у нас есть цель определить места, которые будут комфортными для всех участников дорожного движения", – добавил Оленич.

Участие в опросе могут принять все пользователи "Киев Цифровой" в разделе "Электронная демократия" – "Опрос".

Как сообщал OBOZ.UA, разработчики добавили новые функции в приложении "Киев Цифровой". Теперь QR-билеты для поездок есть в быстром доступе, а также появилась карта городских туалетов.

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