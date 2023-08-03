В "Киеве Цифровом" можно оплатить поездку в транспорте проездным, даже если забыли его дома: как воспользоваться

Приложение "Киев Цифровой" получило новую удобную и важную функцию. Теперь пользователи могут пользоваться приобретенными поездками на пластиковом проездном, даже если забыли его дома.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщили разработчики. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо загрузить обновленную версию приложения для мобильных устройств.

"Продолжаем избавлять от зависимости от пластика – теперь, если забыли проездной дома, можно создать QR-билеты – от 23 до 124 поездок, действительных до конца месяца", – рассказали в пресс-службе.

Пассажирам, купившим проездной на пластиковую транспортную карту, ученический или студенческий и вдруг забывших его дома, нужно сделать следующее:

выберите транспортную карту в приложении;

нажмите кнопку "Создать QR-билет", и он сразу появится на экране.

"Оплата проезда QR-билетами работает как в наземном транспорте, так и в метро. Возможность доступна и для цифровой транспортной карты. Если не воспользуетесь созданным QR-билетом до полуночи, поездка просто вернется на вашу карту – и никаких волнений!" – подчеркнули разработчики приложения.

Как сообщал OBOZREVATEL, билеты на кольцевую электричку столицы теперь можно приобрести в мобильном приложении "Киев Цифровой". Стоимость проезда составляет 15 грн.

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