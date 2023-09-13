В КГГА рассказали, сколько котельных Киева смогут работать в случае перебоев с электроснабжением

В Киеве более 100 котельных обеспечили возможностью оперативного подключения к генераторам. В случае перебоев с электроснабжением они смогут работать без остановки.

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Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА. В столице продолжается подготовка к отопительному сезону.

По его словам, на сегодняшний день коммунальные службы провели гидравлические испытания тепловых сетей города. В настоящее время идет ликвидация выявленных повреждений, а также проводятся испытания на источниках теплоснабжения. Кроме того, более 100 городских котельных уже обеспечены возможностью оперативного подключения к альтернативным источникам питания.

"Часть энергетического оборудования была разрушена (прошлой зимой), однако сейчас идет процесс восстановления, и он непрост. Тем не менее необходимый ремонт объектов критической инфраструктуры происходит", – отметил Пантелеев.

Он отметил, что город формирует арсенал альтернативных источников питания на объектах, где позволяет мощность. Например, более двух третей котельных "Киевтеплоэнерго" обеспечило генераторами, поэтому при выключении света они будут продолжать работать и давать тепло подключенным к ним домам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице во вторник, 12 сентября, прошло заседание Совета обороны города Киева. В ходе него было принято решение о технической, организационной готовности к теплообеспечению объектов социальной сферы, учитывая индивидуальный подход подключения заведений.

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