В КГГА рассказали, сколько домов в Киеве готовы к новому отопительному сезону

В Киеве продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. По состоянию на середину сентября почти 90% жилых домов коммунальных управляющих компаний получили соответствующие акты готовности.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства. Обычно решение о подаче тепла принимается, когда среднесуточная температура опустится до +8°С в течение трех суток подряд.

Так, по словам чиновника, по состоянию на середину сентября почти 90% жилых домов Киева, где функцию правления осуществляют коммунальные управляющие компании, получили акты готовности к отопительному сезону. Жилищные организации обязаны получить такие подтверждающие документы от теплоснабжающих предприятий по результатам обследований и проверки домовых систем.

"Получение актов готовности – это уже финальный этап комплекса регламентных и ремонтных работ, за которые ответственна управляющая компания. Теплоснабжающие организации фиксируют ряд технических параметров инженерных сетей и устройств для бесперебойного, стабильного и безопасного снабжения тепла", – уточнил Пантелеев.

Он отметил, до холодов и решения о начале подачи тепла остается немного времени, впрочем его достаточно, чтобы исправить замечания теплопоставщиков, если они есть.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина готовится к четвертой военной зиме с четким планом и запасами ресурсов. Тем не менее, отмечается, что возможны локальные блэкауты и перебои с отоплением, особенно в крупных городах, в частности в Киеве и Одессе.

