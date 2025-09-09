Локальные блэкауты и частичное отсутствие отопления: украинцам рассказали, чего ожидать этой осенью и зимой

Украина готовится к четвертой военной зиме с четким планом и запасами ресурсов. Однако, отмечается, что возможны локальные блэкауты и перебои с отоплением, особенно в крупных городах, в частности в Киеве и Одессе. Население и бизнес должны подготовить резервы электроснабжения, воду и продукты, ведь профилактические меры значительно снижают риски во время чрезвычайных ситуаций.

Видео дня

О введении возможных блэкаути заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии СМИ. Он отметил, что энергетическая система страны демонстрирует высокую устойчивость и способна быстро восстанавливать поврежденные объекты.

При этом Игнатьев призвал учитывать различные сценарии: обстрелы критических элементов энергосистемы – теплоэлектростанций, гидрогенерации или открытых распределительных устройств; погодные риски, ведь грозы и непогода уже неоднократно приводили к обесточиванию населенных пунктов; а также аварии из-за изношенного оборудования.

"Надо быть готовым к временным локальным блэкаутам, к отключениям электроснабжения", – предупредил эксперт. Он посоветовал поддерживать в рабочем состоянии павербанки и зарядные станции, иметь свечи и батарейки. "Панику сеять не нужно, но готовиться к худшим сценариям всегда необходимо, поскольку любые профилактические меры являются более дешевыми и действенными, чем тушить пожар, когда он уже произошел", – подчеркнул Игнатьев.

Энергосистема работает стабильно

В то же время первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, заявляет, что несмотря на постоянные атаки врага, энергосистема Украины остается стабильной, а потребители получают свет и тепло. "Благодаря слаженной работе диспетчеров, аварийных бригад и спасателей удалось оперативно локализовать последствия ночной атаки на Киевщине и избежать отключений потребителей. Все сотрудники были в укрытии, поэтому никто не пострадал", – отметил он.

По его словам, страна готовится к четвертой военной зиме с четким планом и всеми необходимыми ресурсами. Энергетики ежедневно проводят ремонты, создают региональные резервы оборудования и усиливают защиту объектов критической инфраструктуры. "Наша главная задача – обеспечить украинцев светом и теплом в зимний период. Мы делаем все возможное, чтобы даже в самых сложных условиях система оставалась стабильной и устойчивой", – подчеркнул Некрасов.

Советы для бизнеса и населения

В частности, по словам генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко населению и бизнесу все же следует готовиться к тому, что осенью Россия снова может обстреливать критические объекты энергетической инфраструктуры. Он назвал осень "немного тревожной порой для энергетиков", но подчеркнул, что украинские специалисты имеют широкий опыт в противодействии последствиям атак.

"Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но учитывая последние обстрелы, особого оптимизма нет. В любом случае, выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны", – сказал Коваленко. Он отметил, что энергетики уже знают, как устранять последствия обстрелов, и дал ряд советов населению и бизнесу.

населению:

запастись павербанками, фонариками и проверить имеющиеся устройства;

продумать сценарий на случай отключений света;

поддерживать полный заряд гаджетов и павербанков;

иметь запас воды и долговременных продуктов.

бизнеса:

провести технический осмотр генераторов и резервного питания;

подумать о системах бесперебойного питания (ИБП).

"Никакой паники. Надеемся, что все это нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать", – подчеркнул Коваленко.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что наступление отопительного сезона традиционно вызывает опасения относительно стабильности теплоснабжения в крупных городах. Основная угроза – возможные действия РФ, которые могут временно отключить тепло в городах.

"Варвары реально могут лишить города тепла – это самая большая опасность", – предупредил Харченко. Впрочем, даже в случае отключений электроэнергии ключевые элементы теплообеспечения и водоснабжения оснащены резервным питанием, что позволяет сохранять работу систем в критических условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, оккупанты Донбасса начали веерные отключения электроэнергии из-за обмеления водоемов. Света из-за раз нет в Авдотьино и Широком в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!