В КГГА рассказали, когда начнутся и сколько продлятся зимние каникулы в школах Киева

В Киеве школьники на следующей неделе отправятся на зимние каникулы. В этот раз дети будут отдыхать с 25 декабря по 11 января включительно.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Детсады в этот период будут работать без изменений.

Зимние каникулы

"Зимние каникулы для столичных школьников продлятся с 25 декабря по 11 января включительно. В этот период, при необходимости, родители могут привести ребенка в школу в первой половине дня: для учащихся в учебных заведениях организуют внеклассную работу и знательные кружки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе КГГА добавили, что заведения дошкольного образования и внешколы столицы во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают и сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховную Раду подан законопроект №13558, который касается государственной поддержки групп продленного дня (ГПД) в школах, лицеях и гимназиях, находящихся в государственной и коммунальной собственности.

