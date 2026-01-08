В КГГА рассказали, как подготовились к похолоданию и возможным обстрелам со стороны РФ

Городская власть Киева подготовилась к похолоданию и возможных вражеских обстрелов по энергосистеме. Однако, подготовлен ряд рекомендаций киевлянам по возможности легче пройти внештатные ситуации, если они возникнут.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Из-за похолодания и возможных вражеских обстрелов энергосистемы просим киевлян заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и комфорте. Городские и коммунальные службы уже работают в усиленном режиме и подготовили дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА добавили, что жилищным организациям были даны рекомендации по стабильной работе домовых систем теплоснабжения в случае внештатных ситуаций в период морозов.

Также к работе коммунальщики подготовили 69 мобильных котельных. При необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, роддомов, учреждений соцзащиты и других критически важных объектов.

"В то же время просим и каждого из вас подготовиться заранее – это поможет легче пройти возможные внештатные ситуации", – призвал горсовет.

На подготовленных властями картах можно найти (нажмите, чтобы перейти) ближайшие укрытия, пункты обогреваи бюветы.

"Проверьте заряд павербанков и портативных зарядных станций, подготовьте фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки. Позаботьтесь о теплых домашних вещах и одеялах, а также об утепленных местах для ваших домашних питомцев. Сделайте запас питьевой, технической воды и пищи длительного хранения, которая не требует электроэнергии для приготовления", - призвали в КГГА.

Больше рекомендаций, как подготовиться к возможным обесточиваниям, найдете по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в пятницу, 9 января, синоптики прогнозируют сильный снегопад, порывы ветра и гололедицу. Температура воздуха в регионе максимально опустится до -9°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!