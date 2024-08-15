В КГГА озвучили рекомендации по каникулам и формату обучения в школах Киева

В учебном году 2024-2025 годов школам Киева рекомендуется организовать образовательный процесс максимально в очном формате. Кроме того, городские власти предложили дать проведение каникул.

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Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриивский, передает пресс-служба КГГА. В этом году первый звонок для школьников прозвучит 2 сентября.

"За последние два года емкость укрытий в заведениях общего образования столицы увеличилась на 67 тысяч мест. Учитывая ситуацию с безопасностью и дополнительное обустройство укрытий, столичным школам рекомендуют организовать образовательный процесс максимально в очном формате. Это будет способствовать социализации учащихся и преодолению образовательных потерь и разрывов", – рассказал Мондриивский.

По его словам, городские власти предлагают учебным заведениям провести первый семестр со 2 сентября по 21 декабря 2024 года, а второй – с 13 января по 30 мая 2025 года. Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 2 ноября 2024 года. Зимние запланированы с 23 декабря 2024 года по 11 января 2025 года. Весенние каникулы пройдут с 24 по 29 марта 2025 года. Кроме того, для учащихся первых классов пройдут дополнительные недельные каникулы – с 17 по 22 февраля 2025 года.

Заместитель председателя КГГА напомнил, чтобы преодолеть возможные образовательные потери и разрывы, новый учебный год предусматривает не только проведение уроков, но и организацию компенсаторных занятий, индивидуальных и групповых консультаций, учебных экскурсий, проектной деятельности и т.д. Учитывая ситуацию в столице и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, возможна корректировка структуры 2024/2025 учебного года.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство образования и науки (МОН) утвердило обновление программы для 5-9 классов. Согласно ей изменится распределение учебной нагрузки между предметами, что позволит сделать образование более гибким и реализовывать интеграцию между дисциплинами.

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