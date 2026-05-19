В КГГА назвали стоимость месячного проездного в общественном транспорте Киева: подробности

В Киеве пассажиры, которые регулярно пользуются городским общественным транспортом, смогут приобрести месячные проездные билеты со скидками. Стоимость одной поездки по месячному проездному билету составит до 24 гривен.

Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА. В городе тарифы не менялись с 2018 года.

Что известно

"Граждане, которые регулярно пользуются городским пассажирским транспортом, смогут приобрести месячные проездные билеты со скидками. В рамках такого проездного стоимость одной поездки в Киеве составит до 24 гривен", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что линейка проездных предусматривает месячные билеты с ограниченным количеством поездок в коммунальном общественном транспорте – автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и фуникулере.

В пресс-службе добавили, что чем больше количество поездок в проездном, тем ниже будет стоимость одной поездки:

  • 46 поездок – 1088 грн (23,65 грн за 1 поездку);
  • 62 поездки – 1463 грн (23,60 грн за 1 поездку);
  • 92 поездки – 2156 грн (23,43 грн за 1 поездку);
  • 124 поездки – 2888 грн (23,29 грн за 1 поездку).

"В Департаменте отмечают, что учитывая социальную чувствительность вопроса стоимости проезда, для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом, продолжает действовать прогрессивная система скидок через месячные проездные билеты. Она остается аналогичной действующей системе – применяется механизм дифференцированной стоимости в зависимости от количества приобретенных поездок", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве планируют поднять цены на проезд до 30 гривен за одну поездку. Однако предлагается продлить действие системы скидок для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом.

