В КГГА назвали количество системных должников, которые не оплачивают тепло и горячую воду в Киеве

В Киеве более 150 тысяч должников, которые системно не оплачивают услуги по поставке тепла и горячей воды. Среди них есть и владельцы элитной недвижимости в центре города.

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Об этом сообщили в КП "Киевтеплоэнерго", передает пресс-служба КГГА. Чтобы избежать судебной волокиты и штрафных санкций, должники должны заключить договор реструктуризации долга.

Так, на сегодня в Киеве есть более 150 тысяч должников, которые системно не оплачивают услуги по поставке тепла и горячей воды. к таким клиентам коммунальщики вынуждены применять штрафные санкции и взимать долги в судебном порядке. Как следствие, возможен арест счетов и имущества. Должник также платит исполнительный сбор – 10% от общей суммы задолженности. В общем, в случае принудительного взыскания через суд, системные должники переплачивают в среднем на 25% больше от суммы долга.

Как отметили в пресс-службе, владелица квартиры площадью 206 кв. м на бульваре Леси Украинки, 23-А накопила 161 тыс. грн долга. В соответствии с решением суда исполнительная служба наложила арест на средства и имущество. Долг взыскан полностью в принудительном порядке. Учитывая штрафные санкции, судебный и исполнительный сборы, должница оплатила на 26% (более 41,5 тыс. грн) больше, чем задолжала.

Владелец элитной квартиры площадью 926 кв. м на ул. Институтской, 15/5 задолжал за отопление 163 тыс. грн. Суд удовлетворил исковые требования, долг взыскан принудительно. После ареста счетов и имущества владелец переплатил 23% (на 37,3 тыс. грн больше). Сейчас он игнорирует текущие платежки, что грозит повторным обращением в суд.

Принудительное взыскание долга применяется ко всем системным должникам, в том числе тем, кто сейчас проживает за границей.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году в Украине зарегистрировали миллионы судебных дел, причем наблюдается тенденция к росту количества уголовных дел и уменьшению - хозяйственных. А больше всего украинцы судятся из-за жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) – в прошлом году было подано почти 300 тыс. таких дел.

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