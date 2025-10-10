В КАРС показали, как выглядят квартиры дома на Печерске в Киеве, куда попали обломки российского дрона. Фото

В Киеве спасатели продолжают работы в поврежденном многоэтажном доме на Печерске, который пострадал в результате российской атаки. В частности, сотрудники КАРС демонтируют поврежденные элементы фасада и аварийные конструкции балконов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Работы на объекте еще продолжаются.

Что известно

"Спасатели КАРС ликвидируют последствия ночной атаки на столицу. В пострадавшем доме в Печерском районе на высоких этажах демонтируют поврежденные элементы фасада, аварийные конструкции балконов и оконных рам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также в Печерском районе, где от попаданий загорелись шестой и седьмой этажи жилого дома, спасатели помогли пожарным в обследовании помещений и поиске пострадавших.

Сейчас оперативные подразделения КАРС продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки на самых высоких этажах пострадавшего дома.

Что предшествовало

В четверг, 9 октября, страна-террорист снова массированно атаковала украинские города. Под ударом, в частности, оказался и Киев. Жителей столицы уже предупредили о возможных перебоях со светом и водой. В Печерском районе обломки БпЛА попали в жилой дом, из-за чего есть пострадавшие.

В Киеве в пятницу, 10 октября, в результате российского террористического обстрела возникла сложная энергетическая ситуация, что привело к серьезным проблемам в работе городского транспорта, в частности метрополитена. В результате на остановках собрались сотни людей, ожидая возможности доехать на работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на, 10 октября, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения и проблемы с электроснабжением.

