В Карпатах спасатели нашли жителей Киевщины, заблудившихся во время катания на Драгобрате. Фото и подробности

В Закарпатской области на Драгобрате спасатели в течение суток нашли четырех мужчин, заблудившихся во время катания на горнолыжном курорте Карпат. Среди них – двое жителей Ирпеня Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Закарпатья. Состояние здоровья всех четырех граждан удовлетворительное.

"Сначала в Службу спасения поступило сообщение о том, что катаясь на сноубордах вне трасс потеряли ориентиры и заблудились двое мужчин 1991 и 1986 годов рождения из города Ирпень Киевской области. Они предоставили свои координаты, поэтому спасатели довольно быстро нашли их в районе горной долины Крачуняска и доставили в горнолыжный комплекс Драгобрат. Поиски продолжались 2 часа", – рассказали спасатели.

Как отметили в ГСЧС, почти сразу к ним поступило сообщение о том, что в районе горной долины Крачуняска заблудился 35-летний житель Кременчуга, который также катался на сноуборде за пределами трасс. Во время поиска обратного пути он встретился с 49-летним одесситом, который также бродил в той местности.

Мужчины предоставили свои координаты горным спасателям, направившим их маршрут по телефону и впоследствии туристы встретились с поисковой группой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь туристу из Киева, которые во время путешествия замерзли на высокогорье. Мужчину с помощью спецтехники доставили в медики.

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