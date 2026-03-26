В честь Дня Нацгвардии Украины переодели скульптуры малышей – основателей Киева. Фото

В Киеве в четверг, 26 марта, в честь Дня Национальной гвардии Украины переодели скульптуры маленьких основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди. В частности, на мальчиках можно увидеть вышиванки, береты и штаны с пикселем НГУ.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры расположены на Почтовой площади столицы.

"Поздравляем с днем Национальной Гвардии Украины! Традиционно вместе с пресс-службой Национальной гвардии Украины, переодели малышей к празднику! Спасибо защитникам Украины", – написал Журавель.

На опубликованных автором скульптур фото видно, что на мальчиках можно увидеть вышиванки, береты и брюки с пикселем НГУ.

Национальная гвардия Украины – предназначена для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств. День НГУ отмечается 26 марта.

