В Чернобыльской зоне отчуждения на деревьях можно увидеть грызуна, которого все привыкли называть белкой. Виверка – отечественное научное название пушистой красавицы, которая бывает разных цветов, а хвост использует как руль во время полета.

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"5 интересных фактов о выверке. Научное отечественное название популярного пушистого грызуна, которого все привыкли называть белкой – выверка", – рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов заповедника, выверки бывают не только рыжими, но и бурыми, серыми и даже черными. Она использует свой пушистый хвост не только для согревания зимой, но и как своеобразный руль во время полета.

Кроме орехов, грибов и семян, прыткая красавица может поедать насекомых, яйца птиц, птенцов и даже мелких позвоночных.

"Вы знали, что вывірки вьют настоящие шарообразные гнезда – рощи? При условии, если не удалось устроиться в дупле старого дерева или отыскать другое подходящее помещение", – добавили а пресс-службе.

Исследование Чернобыльской зоны

Среди жителей Чернобыльской зоны отчуждения есть уникальная маленькая хищница. Ласка, а речь идет именно о ней, выглядит хрупкой, но на самом деле это одно из самых смелых мелких животных.

