В Чернобыльской зоне заметили редкий цветок, который использовали для приготовления любовных напитков. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили редкое многолетнее растение орхидею – любку двулистную. В древности ей приписывали магические свойства, а из ее клубней знахари готовили любовные напитки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. К сожалению, численность этого вида сокращается.

"Любка двулистная: помощница любви. Это редкая многолетняя орхидея, занесенная в Красную книгу Украины. Благодаря нежному, сладкому аромату, который усиливается с наступлением сумерек, в народе ее еще называют ночной фиалкой", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили специалисты Заповедника, опыление растения осуществляют ночные бабочки, которых привлекает не только запах, но и форма цветка и белая окраска. Любка растет на тенистых, влажных участках с плодородной почвой, обязательным условием является наличие грибов-симбионтов (микромицетов), без которых семена не прорастают. Проросток развивается под землей в течение 2-4 лет, а первое цветение наступает только на 11-м году жизни. Общая продолжительность жизни растения – до 27 лет.

Численность вида сокращается в результате массового сбора цветов и выкапывания клубней. Негативно влияют также вырубка лесов и нарушение природной среды, вызванные хозяйственной деятельностью человека.

"В древности любке приписывали магические свойства. Из ее клубней знахари готовили любовные напитки, поэтому она считалась сильным приворотным зельем", – добавили в заповеднике.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты продолжают наблюдать за редкой и загадочной птицей Чернобыльской зоны отчуждения – черным аистом. Сейчас были осмотрены и закольцованы его птенцы, что позволит изучать их в дальнейшем и отслеживать их.

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