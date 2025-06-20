Специалисты Чернобыльской зоны закольцевали малышей самой загадочной птицы Украины. Фото

Специалисты продолжают наблюдать за редкой и самой загадочной птицей Чернобыльской зоны отчуждения – черным аистом. Сейчас были осмотрены и закольцованы его птенцы, что позволит изучать их в дальнейшем и отслеживать их.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Этот вид внесен в Красную книгу Украины.

"Среди птиц, обитающих на территории Украины, черный аист до сих пор остается одним из самых загадочных и наименее изученных видов. Из-за скрытного образа жизни эти птицы редко попадаются на глаза людям, а потому даже границы их распространения и численность долгое время очерчивались лишь приблизительно. Уже более 20 лет отечественные и международные орнитологи ведут мониторинг и практическую охрану этого редкого вида", – рассказали в заповеднике.

В пресс-службе добавили, что в четверг, 19 июня, ученые совместно с Александром Панчуком, активным участником проекта "Ciconia-Ukraina", проводили мониторинг гнезд черного аиста.

При обследовании было проверено два гнезда в Опачицком ПНДВ. В каждом из них – по три птенца – их всех закольцевали и провели необходимые биометрические замеры.

"Если вам повезет увидеть птицу с кольцом – сфотографируйте ее и передайте информацию орнитологам. Каждая такая встреча – это ценный вклад в сохранение и изучение одной из самых загадочных птиц украинской фауны", – призвали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения орнитологи заметили птенца редкого краснокнижного орлана-белохвоста. Он сидел на ветке рядом с гнездом и в ближайшее время может покинуть его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!