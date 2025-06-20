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Специалисты Чернобыльской зоны закольцевали малышей самой загадочной птицы Украины. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
3,7 т.
Специалисты Чернобыльской зоны закольцевали малышей самой загадочной птицы Украины. Фото

Специалисты продолжают наблюдать за редкой и самой загадочной птицей Чернобыльской зоны отчуждения – черным аистом. Сейчас были осмотрены и закольцованы его птенцы, что позволит изучать их в дальнейшем и отслеживать их.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Этот вид внесен в Красную книгу Украины.

"Среди птиц, обитающих на территории Украины, черный аист до сих пор остается одним из самых загадочных и наименее изученных видов. Из-за скрытного образа жизни эти птицы редко попадаются на глаза людям, а потому даже границы их распространения и численность долгое время очерчивались лишь приблизительно. Уже более 20 лет отечественные и международные орнитологи ведут мониторинг и практическую охрану этого редкого вида", – рассказали в заповеднике.

В пресс-службе добавили, что в четверг, 19 июня, ученые совместно с Александром Панчуком, активным участником проекта "Ciconia-Ukraina", проводили мониторинг гнезд черного аиста.

Специалисты Чернобыльской зоны закольцевали малышей самой загадочной птицы Украины. Фото
Специалисты Чернобыльской зоны закольцевали малышей самой загадочной птицы Украины. Фото
Специалисты Чернобыльской зоны закольцевали малышей самой загадочной птицы Украины. Фото

При обследовании было проверено два гнезда в Опачицком ПНДВ. В каждом из них – по три птенца – их всех закольцевали и провели необходимые биометрические замеры.

Специалисты Чернобыльской зоны закольцевали малышей самой загадочной птицы Украины. Фото

"Если вам повезет увидеть птицу с кольцом – сфотографируйте ее и передайте информацию орнитологам. Каждая такая встреча – это ценный вклад в сохранение и изучение одной из самых загадочных птиц украинской фауны", – призвали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения орнитологи заметили птенца редкого краснокнижного орлана-белохвоста. Он сидел на ветке рядом с гнездом и в ближайшее время может покинуть его.

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