В Чернобыльской зоне заметили птенца редкого орлана-белохвоста. Подробности и фото

В Чернобыльской зоне отчуждения орнитологи заметили птенца редкого краснокнижного орлана-белохвоста. Он сидел на ветке рядом с гнездом и в ближайшее время может покинуть его.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Это один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии.

"На гнездовом участке орланов-белохвостов, который наши специалисты обследовали в начале мая, был замечен птенец, который уже значительно подрос и чувствовал себя достаточно уверенно. Орнитолог Сергей Домашевский зафиксировал, что молодая птица находилась рядом с гнездом – сидела на ветке неподалеку", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, оперение птицы уже было хорошо сформировано, что свидетельствует о приближении периода вылета из гнезда. При благоприятных условиях птенцы могут покидать гнездо уже через 10-14 недель после вылупления. Однако, даже после первого вылета они часто еще держатся поблизости и регулярно возвращаются к родителям. Окончательное отделение обычно происходит осенью, когда молодые птицы начинают самостоятельную жизнь.

В Заповеднике отметили, что такие наблюдения чрезвычайно важны для мониторинга состояния популяции орлана-белохвоста – редкого вида, занесенного в Красную книгу Украины. Выявление здорового и активного птенца свидетельствует об успешном гнездовании и благоприятных условиях на этом участке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили редкого черного аиста. Птица на высоте более трех метров обустроила гнездо, в котором выкармливает трех птенцов.

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