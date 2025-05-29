В Чернобыльской зоне поселилась птица, которая избегает людей и занесена в Красную книгу. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили редкого черного аиста. Птица на высоте более трех метров обустроила гнездо, в котором выкармливает трех птенцов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В дальнейшем специалисты планируют закольцевать малышей.

"Наш орнитолог Сергей Домашевский совместно со специалистами Опачицкого ПНДВ посетили окрестности села Каменка, где еще весной было зафиксировано гнездо черного аиста. В гнезде, расположенном на высоте более 3 метров, четко было видно трех птенцов", – говорится в сообщении.

Как отметили специалисты заповедника, черный аист - очень осторожная и редкая птица, поэтому каждое гнездо имеет огромное значение для сохранения вида.

Когда птенцы подрастут, их планируют закольцевать - это позволит осуществлять мониторинг состояния популяции, проводить научные исследования и изучать миграционные процессы.

Стоит добавить, что в отличие от Белого аиста, Черный старается избегать людей, поэтому представителей этого вида редко можно увидеть. В Украине распространен преимущественно на Полесье и в Карпатском регионе. Занесен в Красную книгу Украины.

В 2024 году НБУ 26 апреля ввел в обращение памятную монету номиналом 5 грн "Чернобыль. Возрождение. Аист черный".

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения благодаря фотоловушкам удалось зафиксировать хищников, которые умеют хорошо маскироваться - волков. Благодаря окраске шерсти, они едва не сливаются с ландшафтом.

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