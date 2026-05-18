В Чернобыльской зоне удалось зафиксировать, как охотится редкая краснокнижная птица. Фото

В Чернобыльской зоне специалистам удалось зафиксировать охоту краснокнижной птицы – малого подорлика. Он с неба в траве заметил маленького грызуна и мастерски схватил его.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Среди украинцев эта птица имеет еще другое название – орел-скигляк малый.

"Не повезло сегодня мидице(бурозубая землеройка. – Ред.) – малый подорлик продемонстрировал настоящее охотничье мастерство. Несколько секунд и бдительный хищник уже мчится с "обедом" к гнезду, где его ждут голодные птенцы", – говорится в сообщении.

В Заповеднике отметили, что в природе все работает по своим законам: здесь нет случайностей, а каждый день – это борьба за жизнь, опыт и выживание.

"Малый подорлик хоть и кажется спокойной и незаметной птицей, но в нужный момент действует быстро, точно и без шансов для добычи", – резюмировали в пресс-службе.

Подорлик малый – вид хищных птиц из рода Орел семейства Ястребовые. Вид включен в Красную книгу Украины.

