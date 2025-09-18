Узнаете? Как выглядела одна из самых известных площадей Киева в 1850-1870-х годах. Фото

Майдан Незалежности – самая известная площадь Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. Благодаря уникальному фото мы можем увидеть, как выглядело это место в 1850-1870-х годах, до появления высотной застройки.

Видео дня

Снимок опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит иначе.

Взгляд в прошлое

"Крещатицкая площадь (теперь здесь Майдан Незалежности), 1850-1870-е годы", – говорится в подписи к фото.

Как отметили в сообществе, на фотографии можно увидеть пространство современного Майдана до эпохи высотных застроек. Видны Присутственные места, Десятинная и Андреевская церкви, старые каменицы возле нынешних Михайловской и Малой Житомирской.

Фото сделано с возвышения Печерского плато: отсюда открывался панорамный вид на площадь, расположенную внизу, ведь сама площадь лежала в неглубокой естественной котловине под плато. Здесь, у подножия нынешней улицы Институтской, в ХХ веке и появится небоскреб Гинзбурга – будущая архитектурная доминанта и символ новой эпохи для центра Киева.

"Эта фотография – редкое напоминание того, каким разноплановым и пластичным было пространство центра Киева до появления больших зданий", – отметили в сообществе.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и для гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Незалежности в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!