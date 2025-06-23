Ужасная картина: Виталий Кличко показал последствия российской атаки в Шевченковском районе Киева. Видео

В результате комбинированной террористической атаки страны-агрессора РФ в ночь на 23 июня в Шевченковском районе серьезные повреждения получил пятиэтажный жилой дом. Известно о погибших и раненых.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

"Ужасная картина в Шевченковском районе. Большие повреждения в пятиэтажке в Шевченковском районе. На месте работают спасатели, медики, коммунальные службы. Сейчас известно о 5 погибших киевлян", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что взрывной волной также повреждены квартиры 25-этажного жилого дома напротив. Из него спасли 10 человек, из них – ребенка и беременную женщину. Всего в городе пострадали 19 жителей, 8 из них находятся в стационарах городских больниц.

Впоследствии он уточнил, что количество жертв российской атаки в столице увеличилось до 6 человек.

Киевский городской голова напомнил, что в результате атаки на столицу минувшей ночью есть также повреждения нежилых помещений, частных жилых домов в Соломенском, Дарницком, Святошинском, Подольском, Голосеевском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву, в результате которого были разрушены жилые дома. В одной из многоэтажек в Шевченковском районе разрушен целый подъезд.

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