Утренние пробки в Киеве 27 марта: где "тянется" движение авто. Карта

В Киеве в среду, 27 марта, утром движение транспорта на дорогах столицы сковали многочисленные пробки. Проблемы есть на правом и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утренние пробки зафиксировали на проспектах Романа Шухевича, на участке от станции метро "Почайна" и почти до Дегтяревского путепровода, проблемы есть на проспекте Леонида Каденюка (в сторону Дарницкой площади), на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгородка до Печерского путепровода), тянутся авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко) и до съезда с Дарницкого моста.

Пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от КПИ и до Бессарабской площади), на проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара (до Индустриального путепровода) и на улице Васильковской. Есть проблемы с движением авто на участке от проспекта Академика Глушкова (от Одесской площади) и до станции метро "Голосеевская", есть небольшие тянучки на отдельных участках Большой Окружной дороги.

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до съезда с Гаванским путепроводом), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и на отдельный участок до Севастопольской площади). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также частично затруднено движение на проспекте Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и на отдельных участках улицы Большой Васильковской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным мотоциклиста, который в состоянии алкогольного опьянения на скорости протаранил металлическое ограждение. В результате ДТП погиб пассажир двухколесного транспорта.

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