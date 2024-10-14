Усилить в столице контроль за машинами без глушителя: Киевсовет рассмотрит петицию

Киевсовет должен рассмотреть вопрос об усилении контроля над соблюдением уровня шума на дорогах столицы. Это касается автомобилей с громким выхлопом.

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Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета. Соответствующая петиция набрала более шести тысяч голосов.

"Еще в 2022 году Киевсовет запретил передвижение по столице транспортных средств с громким выхлопом. К сожалению, это решение до сих пор игнорируется частью участников дорожного движения, особенно это ощутимо в жилых кварталах. Прошу усилить контроль за соблюдением уровня шума на дорогах столицы, что улучшит условия проживания в нашем городе, особенно в условиях военного положения", – говорится в петиции.

Автор обращения напомнил, что в августе 2023 года в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект (№ 9564. – Ред.) о введении штрафов за громкий выхлоп на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Пока он не принят, поэтому столичная власть "может показать свое лидерство в решении этой громкой проблемы".

Напомним, украинцев призвали поддержать петицию о возвращении главного корпуса Национального университета обороны Украины в собственность Министерства обороны. Оборонное ведомство лишилось права собственности на учреждение более 10 лет назад.

Как сообщал OBOZ.UA, на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция, где его призывают не подписывать закон, принятый Верховной Радой об отмене перевода часов.

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