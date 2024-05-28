Универсальные вольеры и паркинг для посетителей Кличко напомнил, как реконструировали Киевский зоопарк. Видео

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал видео с воспоминаниями о реконструкции одного из самых любимых мест киевского малыша – Киевского зоопарка. В частности, специалисты обустроили новый вход, универсальные вольеры для жителей заведения, а для посетителей построили современный паркинг.

Соответствующей записью Киевский городской голова поделился в своем Telegram-канале. Столица Украины продолжает активно развиваться.

"Продолжаю рассказывать о проектах, воплощенных в столице за время моих каденций мэра. Киевский зоопарк мы сделали современным и красивым. Комфортно для его жителей и для многочисленных посетителей", – рассказал Кличко.

Мэр напомнил, что реконструкция заведения продолжалась в несколько этапов. Специалисты сделали новую входную группу – с хорошей площадью, яркой фигурой жирафа и новыми помещениями. А также общественные туалеты, медпункт. Кроме того, были обустроены современные универсальные вольеры для животных и птиц, новое озеро и другое. В результате Киевзоо вернули в Европейскую ассоциацию зоопарков.

"В начале полномасштабной войны сотрудники столичного зоопарка жили на работе, круглосуточно ухаживали за животными. Также наш зоопарк принимал животных из городов, где продолжались боевые действия", – добавил Кличко.

Еще одним важным этапом реконструкции мэр Киева назвал "Зоопаркинг" на 435 мест, который построили рядом, на улице Зоологической.

"Вопрос создания этого объекта стоял давно. Именно поэтому, с начала реконструкции зоопарка мы начали строительство паркинга для его посетителей. Это сегодня – лучший муниципальный паркинг в Украине", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко рассказал о своей работе в должности мэра Киева. В частности, за этот период было обновлено более 1220 км дорог, обновлялся парк общественного транспорта, а также капитально отремонтировали 175 мостов и путепроводов.

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