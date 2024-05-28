УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Универсальные вольеры и паркинг для посетителей Кличко напомнил, как реконструировали Киевский зоопарк. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
621
Мэр напомнил, как реконструировали Киевский зоопарк

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал видео с воспоминаниями о реконструкции одного из самых любимых мест киевского малыша – Киевского зоопарка. В частности, специалисты обустроили новый вход, универсальные вольеры для жителей заведения, а для посетителей построили современный паркинг.

Соответствующей записью Киевский городской голова поделился в своем Telegram-канале. Столица Украины продолжает активно развиваться.

"Продолжаю рассказывать о проектах, воплощенных в столице за время моих каденций мэра. Киевский зоопарк мы сделали современным и красивым. Комфортно для его жителей и для многочисленных посетителей", – рассказал Кличко.

Универсальные вольеры и паркинг для посетителей Кличко напомнил, как реконструировали Киевский зоопарк. Видео

Мэр напомнил, что реконструкция заведения продолжалась в несколько этапов. Специалисты сделали новую входную группу – с хорошей площадью, яркой фигурой жирафа и новыми помещениями. А также общественные туалеты, медпункт. Кроме того, были обустроены современные универсальные вольеры для животных и птиц, новое озеро и другое. В результате Киевзоо вернули в Европейскую ассоциацию зоопарков.

Универсальные вольеры и паркинг для посетителей Кличко напомнил, как реконструировали Киевский зоопарк. Видео
Универсальные вольеры и паркинг для посетителей Кличко напомнил, как реконструировали Киевский зоопарк. Видео
Универсальные вольеры и паркинг для посетителей Кличко напомнил, как реконструировали Киевский зоопарк. Видео

"В начале полномасштабной войны сотрудники столичного зоопарка жили на работе, круглосуточно ухаживали за животными. Также наш зоопарк принимал животных из городов, где продолжались боевые действия", – добавил Кличко.

Еще одним важным этапом реконструкции мэр Киева назвал "Зоопаркинг" на 435 мест, который построили рядом, на улице Зоологической.

Универсальные вольеры и паркинг для посетителей Кличко напомнил, как реконструировали Киевский зоопарк. Видео
Универсальные вольеры и паркинг для посетителей Кличко напомнил, как реконструировали Киевский зоопарк. Видео

"Вопрос создания этого объекта стоял давно. Именно поэтому, с начала реконструкции зоопарка мы начали строительство паркинга для его посетителей. Это сегодня – лучший муниципальный паркинг в Украине", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко рассказал о своей работе в должности мэра Киева. В частности, за этот период было обновлено более 1220 км дорог, обновлялся парк общественного транспорта, а также капитально отремонтировали 175 мостов и путепроводов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!