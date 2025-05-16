Умеренные дожди и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 мая

В Киевской области в субботу, 17 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем умеренные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на сутки 17 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью 6-11°С, днем 11-16°С; в Киеве ночью 6-8°С, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 17 мая в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Весь день будет идти сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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