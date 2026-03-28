Украина переходит на летнее время: жителям Киева дали советы для комфортной адаптации

В это воскресенье Украина снова переходит на летнее время – стрелки часов в ночь с 28 на 29 марта нужно перевести на один час вперед. Некоторые люди могут испытывать дискомфорт от этого, поэтому медики дали советы жителям Киева для адаптации.

В частности важно придерживаться базовых привычек здорового образа жизни. Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Что известно

"В ночь с 28 на 29 марта в Украине переведут часы на летнее время. Как отмечают в Департаменте здравоохранения КГГА, для большинства людей такое изменение проходит без существенного влияния на самочувствие, однако некоторые могут испытывать дискомфорт. Прежде всего это касается людей старшего возраста и тех, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. Также сложнее адаптироваться может быть тем, чей рабочий график связан с ранним подъемом или высоким уровнем концентрации внимания", – говорится в сообщении

Со своей стороны медики напомнили, что для переустройства "внутренних часов" нужно время. И если им не помочь, то может произойти ухудшение работы сердца, снижение когнитивных функций, а также эмоциональные колебания, в частности тревожность или подавленное настроение.

Рекомендации специалистов

Так, чтобы уменьшить нагрузку на организм, врачи советуют заранее подготовиться к смене времени и постепенно корректировать режим сна. Например, если привыкли подниматься в 7:00, установите будильник в воскресенье на 7:20. Тогда можно значительно легче проснуться в понедельник в свои привычные 7:00.

Также в "переходные" дни специалисты советуют придерживаться базовых привычек здорового образа жизни: проводить больше времени на свежем воздухе, не пропускать утренние приемы пищи и поддерживать физическую активность.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют внимательно контролировать давление, не пропускать прием назначенных медикаментов и при необходимости обратиться к своему семейному врачу и поговорить о возможных рисках смены времени.

"Внимательное отношение к собственному самочувствию и соблюдение рекомендаций врачей помогут легче пережить переход на летнее время", – отметили в пресс-службе.

