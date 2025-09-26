Тяжелая и невосполнимая потеря: стало известно о смерти военной из Киевской области Ирины Кузнецовой. Фото

Вследствие тяжелой болезни ушла в вечность военная из Бучи Киевской области Ирина Кузнецова. Жизнь храброй украинки оборвалась 24 сентября.

Видео дня

Вечная память и слава защитнице Украины! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Трагическое известие

"Еще одна печальная весть для нашей громады. Ушла из жизни 45-летняя защитница – Ирина Кузнецова, старший солдат Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

До поступления на военную службу в 2024 году Ирина работала в Бучанском городском совете – в подразделении, которое сегодня называется Управление социальной политики. Она имела острый ум, чувство юмора, решительность и была любящей матерью.

К сожалению, 24 сентября 2025 года Ирина ушла в вечность из-за болезни. Похоронили мужественную защитницу Украины в Буче на Аллее Героев.

"Это тяжелая и невосполнимая потеря для ее родных и для всей громады", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Александр Осипенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 сентября.

