Трем депутатам Киевсовета сообщили о подозрении в уклонении от военной службы. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении трем депутатам Киевского городского совета, якобы уклонявшихся от военной службы. При этом они получали денежное довольствие из части, к которой были приписаны.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу. Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу", – рассказали в пресс-службе.

Следствие открыто по факту уклонения от несения обязанностей военной службы, а нарушителям сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в Украине изменятся условия увольнения с военной службы во время военного положения. Это касается военнослужащих, чьи близкие родственники пострадали или пропали без вести во время боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили "бизнесмена", который переправлял призывников через границу под видом водителей гуманитарных грузов. Стоимость "услуг" составляла 3,8 тыс. долларов США с человека.

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