Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Владислав Гребельник. Фото

На Покровском направлении при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Владислав Гребельник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 31 июля 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"31 июля 2026 года во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области погиб оператор 2-го отделения противодействия беспилотным летательным аппаратам 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины солдат Владислав Гребельник (Бомбер)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 1 декабря 1998 года в городе Боярка. Образование по специальности "повар" получил в Киевском высшем профессиональном училище № 33. Работал также специалистом по качеству электроинструментов в компании "Про-лайт". Самое большое увлечение Владислава – рыбалка, которой он посвящал своё свободное время. Это любимое занятие помогало ему отвлечься от повседневных забот, забыть о ежедневном стрессе и тревогах.

Герой добровольно встал на защиту Украины в составе дивизиона артиллерийской разведки 12-го бригадного спецназа "Азов". Он всегда был готов поддержать сослуживцев, никогда не отказывал в помощи.

"В скорби осталась семья Владислава: отец Защитника, который также проходит военную службу в ВСУ, мать, брат, бабушка, родственники и друзья. Память о Владиславе Гребельнике навсегда останется в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Дмитрий Шаталов. Сердце храброго украинца остановилось 1 августа 2026 года.

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