Тепло и без осадков: подробный прогноз погоды по Киевской области на 24 мая

В Киевской области в воскресенье, 24 мая, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 24 мая по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +22°С... +24°С; Мироновка +22°С... +24°С; Фастов +22°С... +24°С; Яготин +22°С... +24°С; Барышевка +22°С... +24°С; Борисполь +23°С... +25°С и Вышгород +22°С... +24°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, день будет облачным – с самого утра в Киеве небо покроется облаками, которые продержатся до самого вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

