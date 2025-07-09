Такая цена хлеба в военной Украине: в центре Киева появилась новая экспозиция, посвященная фермерам. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева появился новый экспонат – уничтоженный российской армией комбайн. Он является напоминанием о том, какой ценой дается сбор урожая украинским фермерам.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Страна-террорист РФ целенаправленно воюет с гражданскими.

Так, в центре Киева, на Михайловской площади, пополнилась экспозиция. Здесь появился уничтоженный комбайн одного из харьковских хозяйств как напоминание – какой ценой, в условиях постоянных российских обстрелов, дается сбор урожая украинским фермерам.

Как отмечается на пояснительной табличке возле сельскохозяйственной техники, враг вывел ее из строя 1 июля 2024 года.

"Этот постамент здесь не просто как обломок уничтоженного комбайна, а как свидетель. Как напоминание, что каждая буханка украинского хлеба сегодня рождается из отваги, стойкости и крови. Это молчаливая дань уважения тем, кто продолжает сеять в тени ракет. Такая цена хлеба в военной Украине. И такая сила – в тех, кто его выращивает", – говорится в подписи к экспозиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 9 июля, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в одном из районов в результате падения обломков возник пожар, есть пострадавшая.

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