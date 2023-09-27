Столица выплатит материальную помощь ко Дню защитников и защитниц Украины: Кличко рассказал, сколько киевлян получат деньги

Киев выплатит почти 35 миллионов гривен адресной единовременной материальной помощи ко Дню защитников и защитниц Украины. Ее получат около 36 тысяч киевлян.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Размер выплат составляет от 900 до 1500 гривен.

"Ко Дню защитников и защитниц Украины Киев выплатит почти 35 миллионов гривен адресной единовременной материальной помощи. Дополнительную материальную помощь от города по программе "Забота. Навстречу киевлянам "получат почти 36 тысяч жителей столицы", – рассказал Кличко.

Мэр столицы уточнил, что город выплатит помощь киевлянам-членам семей военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины и участвовали в АТО/ООС, погибших или пропавших без вести. Кроме того, выплаты направят киевлянам, получившим инвалидность I, II и III группы в результате войны; киевлянам, участвовавшие в революции достоинства; а также членам семей киевлян, погибших во время Революции достоинства.

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"Наши защитники ежедневно рискуют своей жизнью за нашу свободу и независимость нашего государства. И мы благодарны и чтим их подвиг и их героизм!" – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, столица продолжает выделять средства из городского бюджета в помощь украинским защитникам. В прошлом году Киев выделил около миллиарда гривен. В этом году помощь увеличили до 5 миллиардов, а также находят дополнительные возможности и привлекают и передают необходимое бойцам на фронте.

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