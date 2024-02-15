Стало известно, сколько новых семей появилось в Киеве и области в День влюбленных

В Киеве в среду, 14 февраля, в День влюбленных появилось 140 новых семей. Кроме того, в Киевской области объединилось 80 пар молодоженов.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального управления Министерства юстиции в Киеве. Отмечается, что расписалось больше пар, чем было запланировано накануне.

"Брачные обеты, повторные бракосочетания, национальные традиции и много настоящих эмоций – так сегодня прошел День влюбленных в отделах ДРАЦС. И да, мы знаем любовь победит", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что создали новые семьи:

Киев – 140 пар молодоженов;

Киевская область – 80 пар;

Черкасская область – 60 пар;

Винницкая область – 60 пар;

Житомирская область – 33 пары;

Хмельницкая область – 50 пар невест создали семью.

"Любовь дарит нам полноту жизни, веру в будущее и радость, которая помогает справиться с любыми трудностями. Верим, что украинская любовь не живет три года: она бессмертна, потому что настоящая! Пусть ваш праздник любви продолжается всю жизнь", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк 14 февраля запустил в обращение памятную монету "Любовь". Ее номинал составляет 5 грн.

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