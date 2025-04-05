Стал в защиту Украины еще в 2016-м: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Неточаев. Фото

На фронте в результате вражеского обстрела погиб военный из Ворзеля Киевской области, участник АТО Александр Неточаев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 30 марта.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федору.

"В Ворзеле попрощаются с настоящим Героем – 34-летним Александром Неточаевым. "Это мой долг – защищать страну", – говорил Александр", – написал Федорук.

Герой еще в 2016 году стал на защиту государства, был участником АТО. В 2023-м восстановился на службе, воевал в Донецкой и Харьковской областях. Был настоящим патриотом и верным побратимом.

К сожалению, 30 марта, во время выполнения боевого задания, Александр погиб в результате минометных обстрелов врага.

"Непоправимая потеря для всех нас и для семьи Защитника. Враг забрал у 3-летнего Даниила отца, а у жены Екатерины – мужа. Без поддержки остались родители, сестра и друзья. Мы разделяем вашу боль", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Броваров Киевской области, старший солдат Руслан Костенко. Сердце храброго защитника Украины остановилось 27 марта.

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