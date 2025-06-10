Стал на защиту Украины в 2017 году: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Гнатюка. Фото

В результате остановки сердца 5 июня оборвалась жизнь военного из Бучи Киевской области Сергея Гнатюка. Герой стал на защиту Украины еще в 2017 году и мужественно защищал нашу Родину.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук

"Потеря в общине. Завтра, 11 июня, в Буче похоронят 36-летнего Героя Сергея Гнатюка", – говорится в сообщении.

Сергей добровольно стал на защиту Украины еще в 2017 году. Он был настоящим патриотом, который мужественно защищал свою Родину. Сергей прошел самые ожесточенные бои – Черниговщина, Бахмут, Веселое, вернулся на фронт и после контузии. К сожалению, 5 июня 2025 года у Героя внезапно остановилось сердце.

"Сергей с позывным "Дебелый" помогал всем, был очень добрым, обожал животных и спасал жизни людям. Его боевой опыт неоднократно становился полезным. У Героя остались родители, жена и большая семья для которой смерть Сергея - невосполнимая потеря", – добавил Федорук.

Похоронят мужественного Защитника Украины в Буче.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Денис Ковалевич. Сердце украинского воина остановилось 4 июня.

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