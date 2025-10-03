Стал 13-м среди самых теплых: климатологи подвели итоги сентября 2025 года в Киеве

Сентябрь 2025 года в Киеве стал 13-м среди самых теплых в столице с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха первого месяца осени была выше климатической нормы на 1,9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков на проспекте Науки выпало 44 мм, или 78% месячной нормы.

"ЦГО сообщает, что, по данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев" среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила 16,8°С, что выше климатической нормы на 1,9°С. Нынешний сентябрь стал 13-м среди самых теплых в столице с начала наблюдений", – рассказали климатологи.

В пресс-службе уточнили, что холоднее всего было 26 сентября, когда минимальная температура снизилась под утро до 4,7°С. Теплее всего было 1-го числа, когда максимальная температура повысилась до +31,1°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

