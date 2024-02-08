Снег с дождем и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 9 февраля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 9 февраля, мокрый снег, днем на юге области с дождем, на дорогах гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 9 февраля по Киевщине. Облачно с прояснениями, мокрый снег, днем на юге области с дождем. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области в течение суток от 2°С до 3°С мороза; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 9 февраля на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 февраля в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью и утром будет идти снег. Вечером он может начаться снова и идти не так сильно.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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