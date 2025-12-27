Метель и гололедица: подробный прогноз погоды по Киевской области на 28 декабря

В Киевской области в воскресенье, 28 декабря, снег, метель, синоптики предупредили о гололедице на дорогах. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 28 декабря по территории Киевской области. Облачно. Снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью и днем 0-2°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -1°С... +1°С; Мироновка -1°С... +1°С; Фастов -1°С... +1°С; Яготин -1°С... +1°С; Барышевка 0°С... +2°С; Борисполь 0°С... +2°С и Вышгород 0°С... +2°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киев. 28 декабря порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. С утра и до позднего вечера будет идти снег.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

