На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Приходько. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Синяк Киевской области Александр Приходько. Герой считался пропавшим без вести с 6 августа 2024 года и только сейчас он вернулся домой на щите.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"В Синяке 27 октября попрощаемся с 44-летним Александром Приходько, который погиб в бою против российских оккупантов", – сообщил Федорук.

Александр считался пропавшим без вести с 6 августа 2024 года вблизи Торецка Донецкой области, во время выполнения боевого задания. Недавно удалось идентифицировать его тело.

Воин прожил всю жизнь в родном Синяке, Бучанской общины. Работал столяром, был добрым, спокойным и всегда готовым помочь. У него остался брат Николай.

"Помним каждого, кто отдал жизнь за Украину. Александр Приходько остался верным присяге украинскому народу до конца", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из города Вишневое Киевской области Александр Андриенко. Защитник Украины длительное время считался пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Требухов Киевской области Евгений Шишук. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 октября 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!