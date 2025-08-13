Склоним головы в скорби: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Кашенец. Фото

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Дмитрий Кашенец. Сердце защитника Украины остановилось 18 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком – солдатом Дмитрием Кашенцем (1980 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил механиком отделения технического обслуживания автомобильной техники роты логистики одной из воинских частей. Погиб 18 июля во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Московка Купянского района Харьковской области.

"Наш воин был верен присяге украинскому народу. Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

