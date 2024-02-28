Синоптики рассказали, какой будет погода по Киевщине в последний день зимы

В Киеве и Киевской области в четверг, 29 февраля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +11°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 29 февраля по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью от 1°С до 2°С мороза, днем 6-11°С тепла; в Киеве ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 6-11°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что в Киеве и Бориспольском районе столичного региона до 29 февраля включительно возможны резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в последний день зимы до вечера облака, царившие в небе в Киеве весь день, уйдут прочь. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.

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