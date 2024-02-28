Синоптики предупредили о возможных подтоплениях в Киеве и области: известны подробности

В Киеве и Бориспольском районе столичного региона до 29 включительно февраля возможны резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий. Синоптики предупредили об этом из-за сбросов воды из Киевского водохранилища.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. 27-29 февраля, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойменных территорий", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре добавили, что в этот период на устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) ожидается постепенное повышение уровней воды с возможным начальным затоплением поймы в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в среду, 28 декабря, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!