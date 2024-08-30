Синоптики рассказали, какой будет погода по Киевщине в последний день лета

В Киеве и Киевской области в субботу, 31 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +31°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 31 августа по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем около 30°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +27°С…+29°С; Мироновка +27°С…+29°С; Фастов +27°С…+29°С; Яготин +27°С…+29°С; Барышевка +27°С…+29°С; Борисполь +27°С…+29°С.

В Укргидрометцентре добавили, что в следующие несколько суток в Киевской области будет царить стабильная сухая и жаркая погода, со значениями температуры до +31°С. Лишь в следующую среду ожидаем небольшой кратковременный дождь, благодаря которому солнце будет меньше прогревать приземный слой воздуха, и дневные максимумы будут достигать +26°С.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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