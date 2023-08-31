Синоптики рассказали, какой будет погода по Киевщине в первый день осени

В Киеве и Киевской области в пятницу, 1 сентября, днем без осадков, переменная облачность. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 1 сентября по Киевщине. Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Температура ночью 14-19°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем около 25°С. Обратите внимание, 1-3 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре уточнили, что до конца недели в Киевской области ожидается постепенное снижение температуры воздуха в дневные часы.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 1 сентября пасмурная погода будет держаться в Киеве не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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