Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области: что известно

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в Киеве и области. В пятницу, 13 июня, до конца суток ожидается гроза.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. В ближайший час с удержанием до конца суток 13 июня гроза", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В свою очередь в пресс-службе КГГА напомнили, что специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в субботу, 14 июня, днем синоптики прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!